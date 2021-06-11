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    Пеллегрини может возглавить «Эвертон»

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    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини может возглавить «Эвертон», оставшийся без тренера после ухода Карло Анчелотти.

    Мануэль Пеллегрини
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    Мануэль Пеллегрини

    По информации Daily Mail, «ириски» уже связались с 67-летним специалистом по поводу возможной работы.

    Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб не смог договориться о контракте с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и теперь рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса и Дэвида Мойеса.

    «Бетис» в прошлом сезоне занял в чемпионате Испании 6-е место. «Эвертон» финишировал 10-м под руководством Анчелотти, который после этого покинул клуб и вернулся в «Реал».

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