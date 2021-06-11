Пеллегрини может возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Бетиса»может возглавить, оставшийся без тренера после ухода

По информации Daily Mail, «ириски» уже связались с 67-летним специалистом по поводу возможной работы.

Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб не смог договориться о контракте с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и теперь рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса и Дэвида Мойеса.

«Бетис» в прошлом сезоне занял в чемпионате Испании 6-е место. «Эвертон» финишировал 10-м под руководством Анчелотти, который после этого покинул клуб и вернулся в «Реал».