Билялетдинов: Мостовому могу только посочувствовать. Главое, чтобы остальных пронесло

Известный тренерпрокомментировал изменения в окончательной заявке сборнойна Евро-2020.

В пятницу из состава сборной после двух положительных тестов на коронавирус был исключен полузащитник Андрей Мостовой. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

«Еще долго будет изучаться, как подхватывается болезнь. Слишком просто было бы все, если бы наши игроки маску не носили, контактировали или приходили непроверенные люди с поддельными документами на ПЦР и прочее. Думаю, что в нашей сборной с этим все чисто и все предосторожности соблюдались.

Закрыть полностью проблему вируса не удается, не только нам, но и во всём мире. Коронавирус очень изворотлив и живуч. Напрашиваются вопросы о форме протекания болезни.

Возможно, Мостовой справится с этим за четыре-пять дней, хочется, чтобы он вернулся, но его уже заменили на Евгеньева. Тут могу только искренне посочувствовать Андрею, тут нельзя ничего не предугадать.

Нужно сейчас определить работоспособность Андрея, как спортивную, так и жизненную. Легкие поражаются в первую очередь и все это сказывается на дыхании.

Такие случаи происходят везде, разовые случаи выползают всегда. Главное, чтобы пронесло других наших игроков, они же контактировали все», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.