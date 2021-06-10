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    Вертонген: Сейчас мы полностью готовы к встрече с Россией

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    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на чемпионате Европы по футболу.

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    Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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    • «Сейчас мы полностью готовы к встрече с Россией. Последние несколько дней мы в основном сосредоточились на своей игре, но со вчерашнего дня мы следим и за россиянами.

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    Играли против них несколько раз за эти годы. В этой команде есть сильные игроки, которые всегда хорошо выступают на больших турнирах.

    Мы относимся к ним с большим уважением, но, конечно, очень хотим победить», — приводит слова Вертонгена «Спорт-Экспресс».

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