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    «Лацио» анонсировал назначение Маурицио Сарри

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    Пресс-служба «Лацио» намекнула на назначение Маурицио Сарри главным тренером.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    В своем Twitter клуб опубликовал эмодзи с сигаретой. После этого информацию подтвердил итальянский журналист Фабрицио Романо.

    Романо сообщил, что контракт с Сарри подпишут до конца июня 2023 года.

    Предыдущий наставник «Лациале» Симоне Индзаги отказался от должности главного тренера и перешел в «Интер», несмотря на предложенный ему новый контракт.

    Последним место работы Сарри был «Ювентус», с которым он выиграл чемпионат Италии.

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