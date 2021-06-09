«Лацио» анонсировал назначение Маурицио Сарри

Пресс-службанамекнула на назначениеглавным тренером.

В своем Twitter клуб опубликовал эмодзи с сигаретой. После этого информацию подтвердил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Романо сообщил, что контракт с Сарри подпишут до конца июня 2023 года.

Chi ha da accendere? 🚬 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021

Предыдущий наставник «Лациале» Симоне Индзаги отказался от должности главного тренера и перешел в «Интер», несмотря на предложенный ему новый контракт.

Последним место работы Сарри был «Ювентус», с которым он выиграл чемпионат Италии.