Стал известен главный фаворит на пост главного тренера «Эвертона»

Нуну Санту Фото: globallookpress.com
Как передает Football Insider, приоритетным вариантом для руководства «ирисок» является экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Санту.
Отмечается, что ливерпульский клуб уже ведет переговоры с 47-летнем португальцем и подготовил для специалиста трехлетний контракт.
Ранее появились информация, что одним из кандидатов на эту роль является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Также в числе претендентов называют Дэвида Мойеса, Паулу Фонсеку, Рафаэля Бенитеса, Роберто Мартинеса и Эрика тен Хага.