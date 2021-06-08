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    Стал известен главный фаворит на пост главного тренера «Эвертона»

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    «Эвертон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

    Нуну Санту
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    Нуну Санту

    Как передает Football Insider, приоритетным вариантом для руководства «ирисок» является экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Санту.

    Отмечается, что ливерпульский клуб уже ведет переговоры с 47-летнем португальцем и подготовил для специалиста трехлетний контракт.

    Ранее появились информация, что одним из кандидатов на эту роль является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Также в числе претендентов называют Дэвида Мойеса, Паулу Фонсеку, Рафаэля Бенитеса, Роберто Мартинеса и Эрика тен Хага.

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