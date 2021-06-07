«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение «железнодорожников» с футболистом рассчитано до 31 декабря 2021 года.

В составе основной команды Ротенберг стал чемпионом России (2017/2018), трехкратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021), обладателем Суперкубка России (2019), а также двукратным серебряным призером РПЛ (2018/2019, 2019/2020) и бронзовым призером РПЛ (2020/2021).

Ротенберг в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече он получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован.