Габриэл Жезус может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, бразильский футболист входит в список трансферных целей «Ювентуса».

При этом издание отмечает, что туринский клуб попытается приобрести Жезуса только в том случае, если команду покинет Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Жезус провел в составе «Манчестер Сити» 42 матча, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Габриэла Жезуса и еще минимум двух игроков, чтобы приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.