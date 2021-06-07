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    Габриэл Жезус может перейти в «Ювентус»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Как сообщает La Gazetta dello Sport, бразильский футболист входит в список трансферных целей «Ювентуса».

    При этом издание отмечает, что туринский клуб попытается приобрести Жезуса только в том случае, если команду покинет Криштиану Роналду.

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    • В минувшем сезоне Жезус провел в составе «Манчестер Сити» 42 матча, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Габриэла Жезуса и еще минимум двух игроков, чтобы приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

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