Грилиш и Кейн готовы перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма»и полузащитникДжек Грилиш готовы принять предложение «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

Оба футболиста надеются присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы этим летом.

Но трансферы Кейна и Грилиша станут возможными только в том случае, если «Манчестер Сити» продаст в межсезонье как минимум трех игроков.

По информации источника, Гвардиола не против продажи Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса.

Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ в сезоне 2020/21.

Ранее ведущие британские СМИ писали о том, что Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании покинуть команду.