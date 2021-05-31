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    Грилиш и Кейн готовы перейти в «Манчестер Сити»

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    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш готовы принять предложение «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    Оба футболиста надеются присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы этим летом.

    Но трансферы Кейна и Грилиша станут возможными только в том случае, если «Манчестер Сити» продаст в межсезонье как минимум трех игроков.

    По информации источника, Гвардиола не против продажи Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса.

    Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ в сезоне 2020/21.

    Ранее ведущие британские СМИ писали о том, что Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании покинуть команду.

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