Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма», что хочет уйти

Нападающий «Тоттенхэма»намерен сменить команду в летнее трансферное окно, о чем он уже сообщил руководству клуба, сообщает Sky Sports

«Тоттенхэм» не хочет продавать 27-летнего футболиста, но «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с представителями англичанина по вопросам трансфера.

Футболист предпочел бы остаться в Англии. Он хочет определиться со своим будущим до начала Евро-2020, который стартует 11 июня

По информации The Telegraph, президент лондонцев Дэниэл Леви не хочет отпускать 27-летнего футболиста в другой английский клуб и оценивает его в 150 миллионов фунтов (около 175 млн евро).

Кейн намеревался уйти из «Тоттенхэма» еще прошлым летом, но руководство «шпор» убедило его отложить эти планы, в надежде на то, что первый сезон под руководством Жозе Моуринью будет успешным.

Португальский специалист был уволен месяц назад, а лондонцы вновь не сыграют в Лиге чемпионов — команда идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В этом сезоне Кейн провел 33 матча в Премьер-лиге, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.