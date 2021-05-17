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    Кейн сообщил руководству «Тоттенхэма», что хочет уйти

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    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сменить команду в летнее трансферное окно, о чем он уже сообщил руководству клуба, сообщает Sky Sports.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм» не хочет продавать 27-летнего футболиста, но «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с представителями англичанина по вопросам трансфера.

    Футболист предпочел бы остаться в Англии. Он хочет определиться со своим будущим до начала Евро-2020, который стартует 11 июня

    По информации The Telegraph, президент лондонцев Дэниэл Леви не хочет отпускать 27-летнего футболиста в другой английский клуб и оценивает его в 150 миллионов фунтов (около 175 млн евро).

    Кейн намеревался уйти из «Тоттенхэма» еще прошлым летом, но руководство «шпор» убедило его отложить эти планы, в надежде на то, что первый сезон под руководством Жозе Моуринью будет успешным.

    Португальский специалист был уволен месяц назад, а лондонцы вновь не сыграют в Лиге чемпионов — команда идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.

    В этом сезоне Кейн провел 33 матча в Премьер-лиге, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.

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