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    «Торонто» выдаст еще одну содержательную игру

    Торонто — Оттава. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Оттава»
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    Остон Мэттьюс
    Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скошиабанк-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:30 Оттава

    Оттава

  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Путь к плей-офф: В 82 играх общего этапа канадский коллектив из Онтарио заработал 108 очков, с которыми финишировал на 2-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Последняя фаза регулярного сезона завершилась пятью победами кряду в исполнении «Торонто», включая яркие матчи с «Каролиной» — 4:1, «Баффало» — 4:0 и «Детройтом» — 4:3 ОТ.

    Торонто — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    Дебют в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли команде Крейга Беруби также удался на славу. На домашнем льду «Лифс» сокрушили «Оттаву» в принципиальной битве за Онтарио — 6:2.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа.

    Состояние команды: «Торонто» провел качественный регулярный сезон, на протяжении которого демонстрировал стабильность и хороший темп.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Командная система остается одной из прочных тактических основ «Лифс» на дистанции: канадцы сочетают надежную оборону с мощными атакующими звеньями.

    С точки зрения действий на площадке «Торонто» способен играть компактно и дисциплинированно, в нужные моменты прибавляя в агрессии и вариативности впереди.

    «Оттава»

    Путь к плей-офф: В прорывном для себя регулярном сезоне «сенаторы» заняли 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда набрала 97 очков.

    Последние матчи: В заключительных матчах регулярки «Оттава» одержала победы над «Монреалем» — 5:2 и «Филадельфией» — 4:3 ОТ, но следом уступила «Чикаго» — 3:4 ОТ.

    В самой последней встрече общего этапа команда Трэвиса Грина эффектно переиграла «Каролину» — 7:5, в то время как первый матч в рамках плей-офф обернулся провалом на льду «Торонто» — 2:6.

    Не сыграют: Хайден Ходжсон (вод вопросом).

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    • Состояние команды: Для «Оттавы» нынешний регулярный сезон во всех смыслах стал успешным: канадский коллектив реализовал свой потенциал на максимум.

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    По ходу чемпионата команда Трэвиса Грина находилась на эмоциональных качелях, что можно объяснить этапами взлетов и падений на фоне игровой нестабильности.

    Несмотря на попытки сохранять высокую интенсивность и действовать предметно в плане на атаки, одной из главных проблем «Оттавы» остается линия защиты, нередко теряющая структуру.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» никому не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

    • В 3-х играх из 4-х предыдущих «Торонто» забивал минимум 4 гола

    • «Оттава» потерпела 4 гостевых поражения в 5 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.62, а победа «Оттавы» — в 3.32.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

    Прогноз: Доминирующая сила «Торонто» в первой игре лажала на поверхности и казалась естественной. Во втором матче «Лифс» попытаются реализовать те же тактические рычаги, которые обеспечили результат накануне.

    Ставка: «Торонто» победит за 1.95.

    Прогноз: Сохраняя базовую нацеленность на хорошую реализацию, команда Крэйга Беруби будет стремиться к превосходству с точки зрения завершающей фазы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Оттава?

    Матч Торонто — Оттава состоится 23 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Оттава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Оттава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Оттава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Оттава?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.62, а победа «Оттавы» — в 3.32.

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