Торонто — Оттава. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2025 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скошиабанк-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: В 82 играх общего этапа канадский коллектив из Онтарио заработал 108 очков, с которыми финишировал на 2-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Последняя фаза регулярного сезона завершилась пятью победами кряду в исполнении «Торонто», включая яркие матчи с «Каролиной» — 4:1, «Баффало» — 4:0 и «Детройтом» — 4:3 ОТ.

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Дебют в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли команде Крейга Беруби также удался на славу. На домашнем льду «Лифс» сокрушили «Оттаву» в принципиальной битве за Онтарио — 6:2.

Не сыграют: Яни Хаканпаа.

Состояние команды: «Торонто» провел качественный регулярный сезон, на протяжении которого демонстрировал стабильность и хороший темп.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Командная система остается одной из прочных тактических основ «Лифс» на дистанции: канадцы сочетают надежную оборону с мощными атакующими звеньями.

С точки зрения действий на площадке «Торонто» способен играть компактно и дисциплинированно, в нужные моменты прибавляя в агрессии и вариативности впереди.

«Оттава»

Путь к плей-офф: В прорывном для себя регулярном сезоне «сенаторы» заняли 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда набрала 97 очков.

Последние матчи: В заключительных матчах регулярки «Оттава» одержала победы над «Монреалем» — 5:2 и «Филадельфией» — 4:3 ОТ, но следом уступила «Чикаго» — 3:4 ОТ.

В самой последней встрече общего этапа команда Трэвиса Грина эффектно переиграла «Каролину» — 7:5, в то время как первый матч в рамках плей-офф обернулся провалом на льду «Торонто» — 2:6.

Не сыграют: Хайден Ходжсон (вод вопросом).

Состояние команды: Для «Оттавы» нынешний регулярный сезон во всех смыслах стал успешным: канадский коллектив реализовал свой потенциал на максимум.

По ходу чемпионата команда Трэвиса Грина находилась на эмоциональных качелях, что можно объяснить этапами взлетов и падений на фоне игровой нестабильности.

Несмотря на попытки сохранять высокую интенсивность и действовать предметно в плане на атаки, одной из главных проблем «Оттавы» остается линия защиты, нередко теряющая структуру.

Статистика для ставок

«Торонто» никому не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

В 3-х играх из 4-х предыдущих «Торонто» забивал минимум 4 гола

«Оттава» потерпела 4 гостевых поражения в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.62, а победа «Оттавы» — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Доминирующая сила «Торонто» в первой игре лажала на поверхности и казалась естественной. Во втором матче «Лифс» попытаются реализовать те же тактические рычаги, которые обеспечили результат накануне.

Ставка: «Торонто» победит за 1.95.

Прогноз: Сохраняя базовую нацеленность на хорошую реализацию, команда Крэйга Беруби будет стремиться к превосходству с точки зрения завершающей фазы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 за 2.10.