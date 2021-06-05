Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной НидерландовНидерланды на Евро: новое поколение, сомнительный тренер и три игры в Амстердаме
  • 10:50
    • «Ростов» подписал защитника «Зенита» и отдал его в аренду в «Сочи»
  • 13:25
    • Защитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в АПЛ
  • 23:40
    • Италия разгромила Чехию в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Новичок Серии А продлил контракт с главным тренером

    Футбол Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Венеция» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Паоло Дзанетти.

    Паоло Дзанетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паоло Дзанетти

    Новое соглашение клуба с 38-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

    «Мы очень рады, что Зорро останется с нами в течение следующих четырех лет. Наше возвращение в Серию А потребует еще больших усилий от всех членов семьи "Венеции", и Зорро готов внести свой вклад.

    Мы вместе провели фантастический сезон, и нет никаких сомнений в том, что большая часть нашего успеха обязана ему», — заявил президент клуба Дункан Нидерауэр.

    Отметим, что «Венеция» сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона 2001/02.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России забьет Болгарии больше двух мячей?
  • Россия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • США снова разберутся с Канадой?
  • США — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Добудут ли финны путевку в финал?
  • Финляндия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Германия U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Палмейрас — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  2.38
  • Экспресс дня 6 июня
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры