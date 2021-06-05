Новичок Серии А продлил контракт с главным тренером

«Венеция» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение клуба с 38-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

«Мы очень рады, что Зорро останется с нами в течение следующих четырех лет. Наше возвращение в Серию А потребует еще больших усилий от всех членов семьи "Венеции", и Зорро готов внести свой вклад.

Мы вместе провели фантастический сезон, и нет никаких сомнений в том, что большая часть нашего успеха обязана ему», — заявил президент клуба Дункан Нидерауэр.

Отметим, что «Венеция» сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона 2001/02.