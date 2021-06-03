Мухин: Прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной Россиизаявил, что не будет отвечать на вопросы о своем переходе в московский клуб.

В минувшем сезоне 19-летний Мухин выступал за «Локомотив». Позже он отказался подписывать новый контракт с «железнодорожниками».

«ЦСКА? Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

Мухин перешел в академию «Локомотива» в 2019 году из дубля «Крыльев Советов». В прошлом сезоне РПЛ он провел 10 матчей.

Напомним, Мухин вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат Европы.