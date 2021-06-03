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    Мухин: Прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин заявил, что не будет отвечать на вопросы о своем переходе в московский клуб.

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    В минувшем сезоне 19-летний Мухин выступал за «Локомотив». Позже он отказался подписывать новый контракт с «железнодорожниками».

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    • «ЦСКА? Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

    Мухин перешел в академию «Локомотива» в 2019 году из дубля «Крыльев Советов». В прошлом сезоне РПЛ он провел 10 матчей.

    Напомним, Мухин вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат Европы.

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