Мухин: До последнего думал, что смогу остаться в «Локомотиве»

Полузащитникпопрощался с московскими его болельщиками.

В пятницу, 28 мая, было официально объявлено о переходе Мухина в ЦСКА, с которым он подписал пятилетний контракт.

«Сегодня я покидаю "Локомотив", где провел два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам!

Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков.

Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке "Локомотива".

Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству.

Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к "Локомотиву"!», — написал Мухин в своем инстаграме.