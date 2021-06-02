Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020

Она выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби, («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).
#Nazionale 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 1, 2021
I 26 #Azzurri 💙 convocati dal Ct Roberto #Mancini per #EURO2020 🇪🇺#Europeo #Italia #VivoAzzurro pic.twitter.com/gVZ5UwXjeQ
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии сыграет с Турцией (11 июня, Рим), Швейцарией (16 июня, Рим) и Уэльсом (20 июня, Рим).