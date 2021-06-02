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    Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020

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    Стал известен окончательный вариант заявки сборной Италии на Евро-2020.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Она выглядит следующим образом:

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

    Защитники: Франческо Ачерби, («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).

    Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).

    Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).

    На групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии сыграет с Турцией (11 июня, Рим), Швейцарией (16 июня, Рим) и Уэльсом (20 июня, Рим).

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