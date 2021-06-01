Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко назвал заявку команды на Евро-2020.

Состав сборной Украины:

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»)

Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все — «Динамо»), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба — «Шахтер»), 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгий Судаков (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все — «Динамо»), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 17. Александр Зичненко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: 26. Артем Довбик («Днепр-1»), 19. Артем Беседин («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

В окончательную заявку не вошли Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.