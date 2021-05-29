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    Фернандиньо: Нужно отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.

    Фернандиньо
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    Фернандиньо

    В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

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    • «У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать.

    Это будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата.

    Пепу [Гвардиоле] нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему.

    Моя роль — сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится.

    Как бразилец, я испытываю гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере.

    В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов.

    Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с "ПСЖ" тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды.

    Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя.

    Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.

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