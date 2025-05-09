Газиантеп — Аланьяспор. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Суперлига, 9 мая 2025 года

9 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Аланьяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Аланьяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Газиантеп»

Турнирное положение: «Газиантеп» еще не обеспечил себе спокойную жизнь. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Газиантеп» набрал 42 очка в 32 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Ризеспору».

До того команда потерпела поражение от «Фенербахче» (1:3). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Башакшехиру» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Газиантеп» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

Матчи с «Аланьяспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается окончательно обезопаситься от вылета.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» отчаянно сражается за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Аланьяспор» на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Клуб из Аланьи подписал мировую с «Кайсериспором» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Трабзонспора» (3:4). А вот поединок с «Самсунспором» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аланьяспор» на данном этапе не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Аланьяспор» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 37 мячей в 32 поединках Суперлиги.

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато эффективен венесуэлец Серхио Кордова, на счету которого 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Аланьяспор» постарается оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Аланьяспор» обыграл «Газиантеп» в 2 последних очных поединках

«Газиантеп» уступил в 3 своих последних матчах

«Аланьяспор» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация отдалиться от опасной зоны станут главными союзниками «Газиантепа».

«Газиантеп» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Аланьяспора» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Газиантепа» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40