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    «Газиантеп» обезопасит себя от вылета

    Газиантеп — Аланьяспор. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Суперлига, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Аланьяспор»
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    Давид Окереке
    9 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Аланьяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Аланьяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Мая 2025 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 20:00 Аланьяспор

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» еще не обеспечил себе спокойную жизнь. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Газиантеп» набрал 42 очка в 32 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

    Газиантеп — Аланьяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Ризеспору».

    До того команда потерпела поражение от «Фенербахче» (1:3). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Башакшехиру» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантеп» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «Аланьяспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается окончательно обезопаситься от вылета.

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» отчаянно сражается за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аланьяспор» на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Клуб из Аланьи подписал мировую с «Кайсериспором» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Трабзонспора» (3:4). А вот поединок с «Самсунспором» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аланьяспор» на данном этапе не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Аланьяспор» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 37 мячей в 32 поединках Суперлиги.

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато эффективен венесуэлец Серхио Кордова, на счету которого 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Аланьяспор» постарается оторваться от зоны вылета.

    Статистика для ставок

    • «Аланьяспор» обыграл «Газиантеп» в 2 последних очных поединках

    • «Газиантеп» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Аланьяспор» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация отдалиться от опасной зоны станут главными союзниками «Газиантепа».

    «Газиантеп» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Аланьяспора» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Газиантепа» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Газиантеп — Аланьяспор?

    Матч Газиантеп — Аланьяспор состоится 09 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Газиантеп — Аланьяспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Газиантеп — Аланьяспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Газиантеп — Аланьяспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Газиантеп — Аланьяспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Газиантеп — Аланьяспор: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 09.05.202520:00. «Газиантеп» обезопасит себя от вылета
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