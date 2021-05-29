Аспиликуэта: Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы

Капитан «Челси»поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.

В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

«Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше.

Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент.

Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

Надо все оставить на поле, как мы это делали в прошлом, в особенности в больших матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех.

Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы.

В этом сезоне у нас было все. Это достижение [выход в финал] — заслуга каждого. Мы хотим сделать этот сезон особенным, но для этого нужно выиграть.

Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать, это оставить на поле все силы. Это особенный день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю.

Когда я перешел в "Челси" в 2012 году, хотел повторить с "Челси" успех в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, понадобилось девять лет.

Томас оказал огромное влияние. В первый же день он ясно дал понять, чего от нас хочет. Команда потратила много сил, и мы хотим, чтобы матч стал особенным.

"Челси" всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли четвертое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон.

Мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.