Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
Как сообщает The Athletic, лондонский клуб уже ведет переговоры со своим бывшим тренером.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает, что возвращение Почеттино поможет ему улучшить отношения с болельщиками.
Отмечается, что Почеттино недоволен своей ролью в «Пари Сен-Жермен». В Париже 49-летнему специалисту некомфортно из-за внутренних клубных проблем.
Именно поэтому аргентинец заинтересован в том, чтобы снова стать главным тренером «Тоттенхэма».
Напомним, Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.