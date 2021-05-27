Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»может вернуться в «Тоттенхэм».

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб уже ведет переговоры со своим бывшим тренером.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает, что возвращение Почеттино поможет ему улучшить отношения с болельщиками.

Отмечается, что Почеттино недоволен своей ролью в «Пари Сен-Жермен». В Париже 49-летнему специалисту некомфортно из-за внутренних клубных проблем.

Именно поэтому аргентинец заинтересован в том, чтобы снова стать главным тренером «Тоттенхэма».

Напомним, Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.