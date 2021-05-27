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    Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Как сообщает The Athletic, лондонский клуб уже ведет переговоры со своим бывшим тренером.

    Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви считает, что возвращение Почеттино поможет ему улучшить отношения с болельщиками.

    Отмечается, что Почеттино недоволен своей ролью в «Пари Сен-Жермен». В Париже 49-летнему специалисту некомфортно из-за внутренних клубных проблем.

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    • Именно поэтому аргентинец заинтересован в том, чтобы снова стать главным тренером «Тоттенхэма».

    Напомним, Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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