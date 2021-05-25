Соболев тренируется по индивидуальной программе, Фернандес вернулся в общую группу

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Во вторник нападающий Александр Соболев тренировался по индивидуальной программе, сообщает «Матч ТВ».
В общую группу вернулись защитник Марио Фернандес и хавбек Андрей Мостовой. Вместе со всеми занимался и прилетевший накануне полузащитник Денис Черышев.
Ожидается, что сегодня в расположение команды прибудут полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук.
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).