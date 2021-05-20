Черчесов попросил игроков тренироваться «на ручных тормозах»

Главный тренер сборной Россииподелился эмоциями после старта подготовки к чемпионату Европы.

«Память у меня неплохая, но не могу сравнить ощущения с предыдущими годами. Сейчас начинается новая история, так что и ощущения другие. Сегодня тренировка полуигровая, так что сказал всем на ручных тормозах играть. Караваеву пожелал здоровья, хороших сборов и с чемпионством.

Миранчуку и Головину желал удачи перед матчем кубка. Пообщаемся уже в Австрии. Кудряшов сегодня чуть меньше тренировался, у него только 18 числа матч. По Баринову с Мухиным общались с Николичем, он их не планировал использовать в финале кубка. Начали работать с нами еще до сбора, вроде все хорошо с их состоянием.

Приятно играть дома, но самое главное — готовность. Нужно соответствовать уровню соперников. Мы сегодня 10 спонсорских мероприятий провели, чтобы в следующие дни уже сконцентрироваться на работе», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».