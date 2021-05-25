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    Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан болельщиками и экспертами канала «Матч Премьер» лучшим тренером российской Премьер-лиги в мае.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    При этом отмечается, что эксперты РПЛ отдали предпочтение главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову.

    В мае «Рубин» одержал победы над «Динамо» и «Арсеналом», а также сыграл вничью с «Ротором». Казанская команда завершили сезон на четвертом месте, благодаря чему получила возможность выступить в Лиге конференций.

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