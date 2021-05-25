Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае

Главный тренер «Рубина»признан болельщиками и экспертами канала «Матч Премьер» лучшим тренером российской Премьер-лиги в мае.

При этом отмечается, что эксперты РПЛ отдали предпочтение главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову.

В мае «Рубин» одержал победы над «Динамо» и «Арсеналом», а также сыграл вничью с «Ротором». Казанская команда завершили сезон на четвертом месте, благодаря чему получила возможность выступить в Лиге конференций.