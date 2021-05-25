Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
При этом отмечается, что эксперты РПЛ отдали предпочтение главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову.
В мае «Рубин» одержал победы над «Динамо» и «Арсеналом», а также сыграл вничью с «Ротором». Казанская команда завершили сезон на четвертом месте, благодаря чему получила возможность выступить в Лиге конференций.
🤩 Леонид Слуцкий становится лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в мае— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021
📊 Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты Российской Премьер-Лиги отдали предпочтение Алексею Стукалову#ТренерМесяца pic.twitter.com/C4jXu7NznG