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    СМИ: Голкипер «Спартака» может перейти в «Рубин»

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    Голкипер «Спартака» Александр Селихов попал в список трансферных целей «Рубина».

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    По информации «Спорт-Экспресса», в конце апреля 27-летний футболист уже прилетал в Казань.

    После назначения на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории Селихов намерен выяснить, рассчитывает ли на него новый специалист. В ином случае вратарь готов сменить команду.

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    • Селихов пропустил длительный отрезок из-за травмы, полученной в 2019-м году, из-за чего проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Максименко.

    В «Рубине» уже выступают Юрий Дюпин, включенный в расширенный список сборной России на Евро-2020, и второй вратарь Никита Медведев, но в руководстве клуба хотели бы усилить позицию голкипера.

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