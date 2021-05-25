СМИ: Голкипер «Спартака» может перейти в «Рубин»

Голкипер «Спартака»попал в список трансферных целей

По информации «Спорт-Экспресса», в конце апреля 27-летний футболист уже прилетал в Казань.

После назначения на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории Селихов намерен выяснить, рассчитывает ли на него новый специалист. В ином случае вратарь готов сменить команду.

Селихов пропустил длительный отрезок из-за травмы, полученной в 2019-м году, из-за чего проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Максименко.

В «Рубине» уже выступают Юрий Дюпин, включенный в расширенный список сборной России на Евро-2020, и второй вратарь Никита Медведев, но в руководстве клуба хотели бы усилить позицию голкипера.