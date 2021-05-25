Эмери: «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри

Главный тренер «Вильяреала»поделился ожиданиями от противостояния св финале Лиги Европы.

Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

«Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект [построение команды] не замедлится и не остановится.

Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. "Вильяреал" заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с "МЮ", что здорово.

У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если "Юнайтед" и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске.

Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но в прежде всего биться в тех зонах, где соперник силен, и тем нивелировать его преимущество.

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем.

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Мы доказали, что у нас крепкая команда. "МЮ" в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

Мы не думаем о последствиях [возможного] поражения. Мы просто контролируем игру, работу, идеи на поле.

У "Юнайтед" достаточно кадровых ресурсов, чтобы компенсировать травмированных. Мы уважаем соперника, турнир, финал, но все зависит от нас самих.

Постараемся выиграть за счет своих идей на поле, а не исходя из того, кто выйдет в составе соперника.

Нет, я не чувствую дополнительной мотивации после работы в "Арсенале". Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб.

У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь "Вильяреалу" добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.