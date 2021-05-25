ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 23:19
    • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • 22:53
    • Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
  • 22:47
    • Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021
  • 22:35
    • «Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции
    Все новости спорта

    Эмери: «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри

    Футбол Вильярреал Футбол Испании Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

    Унай Эмери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унай Эмери

    Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

    «Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект [построение команды] не замедлится и не остановится.

    Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. "Вильяреал" заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с "МЮ", что здорово.

  • Трансферный дайджест. 18-24 мая
  • Покинет ли форвард «Реала» Испанию, потеряет ли «Тоттенхэм» лучшего игрока, подпишет ли «Барса» защитника «Аякса» и другие трансферные новости последних дней
  • 24/05/2021

    • У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если "Юнайтед" и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске.

    Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но в прежде всего биться в тех зонах, где соперник силен, и тем нивелировать его преимущество.

    Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Мы доказали, что у нас крепкая команда. "МЮ" в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

    Мы не думаем о последствиях [возможного] поражения. Мы просто контролируем игру, работу, идеи на поле.

    У "Юнайтед" достаточно кадровых ресурсов, чтобы компенсировать травмированных. Мы уважаем соперника, турнир, финал, но все зависит от нас самих.

    Постараемся выиграть за счет своих идей на поле, а не исходя из того, кто выйдет в составе соперника.

  • Итоги АПЛ-2020/21: «Ман Сити» вернулся к корням, возрождение «Ливерпуля» и провал «Арсенала»
  • Чем запомнился минувший розыгрыш Английской Премьер-лиги?
  • 24/05/2021

    • Нет, я не чувствую дополнительной мотивации после работы в "Арсенале". Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб.

    У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь "Вильяреалу" добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Россия разгромить Данию?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли немцы победить команду Казахстана?
  • Казахстан — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Казахстан — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры