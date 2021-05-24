Салихова: Попов и Газизов так и не предоставили стратегию развития «Спартака»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федунапризналась, что у клуба нет четкой стратегии развития.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор (Дмитрий Попов) клуба ровно как и бывший генеральный (Шамиль Газизов) так и не предоставили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

"Стать чемпионом" — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала этой стратегии и ответы на поставленные вопросы, как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».