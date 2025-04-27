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    «Милан» победит «Венецию», на «Энфилде» будет обмен голов

    Экспресс дня 27 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сержиу Консейсау
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Венеция» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Венеция» находится на 18-м месте в таблице Серии А. У клуба 25 очков по итогам 33-х матчей. «Венеция» одержала 4 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

    В последних десяти матчах «Венеция» одержала одну победу. 12 апреля команде удалось одолеть «Монцу». Сейчас главная цель «Венеции» — сохранить прописку в элитном дивизионе.

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    • «Милан» в таблице чемпионата Италии располагается на 9-й позиции. У клуба 51 очко. Россонери одержали 14 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

    В первом круге у «Милана» не возникло никаких проблем. Россонери победили со счетом 4:0. Скорее всего, миланский клуб выиграет и в гостях.

    Ставка: Победа «Милана» за 1.74.

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» уже практически чемпион Англии. Команда располагается на первом месте в таблице АПЛ. Набрано 79 очков в 33-х матчах.

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    На «Энфилде» «Ливерпуль» сделает всё, чтобы порадовать поклонников тремя очками. Есть отличная возможность завоевать чемпионский титул на родном стадионе. Букмекеры уверены, что красные добьются успеха.

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    • У «Тоттенхэма» ситуация очень сложная. Клуб находится на 15-й строчке в таблице. «Шпорам» не грозит вылет в Чемпионшип, однако текущий сезон команда откровенно проваливает.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В матче первого круга у «Ливерпуля» не было проблем. Команда разгромила «Тоттенхэм» со счетом 4:0. Сейчас виктория вряд ли будет такой крупной. Однако мерсисайдский клуб должен одолеть соперника.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

    «Рубин» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России

    «Рубин» идет на 8-й позиции в таблице РПЛ. Клуб записал в актив 36 очков по итогам 25 встреч. У «Рубина» 10 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

    В последних трех матчах РПЛ у «Рубина» одна победа, одна ничья и одно поражение. Стоит отметить, что казанцы хорошо играют в родных стенах. В последних трех домашних матчах «Рубин» одержал три победы.

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    • «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице. У клуба 15 очков по итогам 24-х игр. Скорее всего, по итогам текущего сезона «Факел» отправится в Первую лигу.

    Букмекеры считают фаворитом «Рубин». Команда удачно выступает на своем поле. У «Факела» большие проблемы. Добиться положительного результата будет крайне сложно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.33.

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    Экспресс дня 27 апреля: прогноз и ставка за 4.33, статистика, коэффициенты матча 27.04.202519:00. «Милан» победит «Венецию», на «Энфилде» будет обмен голов
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