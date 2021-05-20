«Вест Бромвич» — «Вест Хэм»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На гол Матеуса Перейры «молотобойцы» ответили забитыми мячами Томаш Соучек, Анджело Огбонна и Майкл Антонио.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Бромвич — Вест Хэм 1:3
Голы: 1:0 Матеус Перейра (27'), 1:1 Томаш Соучек (45'), 1:2 Анджело Огбонна (82'), 1:3 Майкл Антонио (88') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Грэйди Диангана, 69'), Окай Йокушлу (Карлан Ахирни-Грант, 85'), Хал Робсон-Кану (Мбайе Дьян, 89') Вест Хэм: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Саид Бенрахма (Джаррод Боуэн, 72'), Джесси Лингард, Пабло Форнальс (Исса Диоп, 89'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Предупреждения: Сэм Джонстон (1'), Анджело Огбонна (34'), Окай Йокушлу (40'), Крэйг Доусон (87')
«Вест Хэм» идет на шестой позиции в таблице АПЛ с 62 очками, «Вест Бромвич» — на 19-м месте, набрав 26 очков.