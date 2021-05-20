ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 00:10
    • ПСЖ победил «Монако» в финале Кубка Франции
  • 23:55
    • «Ювентус» одолел «Аталанту» и выиграл Кубок Италии
  • 00:07
    • «Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся в топ-4
  • 22:56
    • «Арсенал» вырвал победу у «Кристал Пэлас», Пепе оформил дубль
  • 22:35
    • «Зенит» вырвал победу у ЦСКА и сравнял счет в полуфинале Единой Лиги ВТБ
    Все новости спорта

    «Вест Бромвич» дома проиграл «Вест Хэму»

    «Вест Бромвич» — «Вест Хэм»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Вест Бромвич Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на своем поле проиграл «Вест Хэму» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На гол Матеуса Перейры «молотобойцы» ответили забитыми мячами Томаш Соучек, Анджело Огбонна и Майкл Антонио.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Вест Хэм 1:3
    Голы: 1:0 Матеус Перейра (27'), 1:1 Томаш Соучек (45'), 1:2 Анджело Огбонна (82'), 1:3 Майкл Антонио (88') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Грэйди Диангана, 69'), Окай Йокушлу (Карлан Ахирни-Грант, 85'), Хал Робсон-Кану (Мбайе Дьян, 89') Вест Хэм: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Саид Бенрахма (Джаррод Боуэн, 72'), Джесси Лингард, Пабло Форнальс (Исса Диоп, 89'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Предупреждения: Сэм Джонстон (1'), Анджело Огбонна (34'), Окай Йокушлу (40'), Крэйг Доусон (87')

    «Вест Хэм» идет на шестой позиции в таблице АПЛ с 62 очками, «Вест Бромвич» — на 19-м месте, набрав 26 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сарагоса» снова удачно сыграет в родных стенах
  • «Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Спортинг» удержится в зоне плей-офф
  • «Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Монфис выиграет второй матч подряд?
  • Монфис — Нисиока. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сарагоса — Кастельон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Монфис — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры