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    Пирло: Я бы хотел работать в «Ювентусе» и дальше

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Аталанта
    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в финале Кубка Италии с «Аталантой» (2:1).

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер.

    Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон не назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что "Ювентус" заслужил этот трофей.

    Вижу ли себя тренером "Ювентуса" в следующем сезоне? Конечно, я бы хотел работать в этой роли и дальше. Я любил футбол с детства и буду любить его и дальше. Клуб будет принимать решение, но я люблю тренировать, я люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу», — цитирует Пирло Football Italia.

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