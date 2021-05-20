Канчельскис раскритиковал главного тренера «Аталанты» после матча с «Ювентусом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»оценил игру полузащитника «Аталанты»в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).

Миранчук появился на поле за 10 минут до финального свистка.

«Ювентус был предпочтительнее. Во-первых, у них больше опыта. Когда команда играет постоянно в финалах и полуфиналах, формируется другое мышление. Ты понимаешь, как играть.

А когда команда попадает туда раз в несколько лет — это нестабильно. Во-вторых, давайте будем честны, класс игроков у "Ювентуса" намного выше. "Аталанта" и так выжимает все, что можно.

Я вообще не понимаю такие замены! Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальных. Но тут я вообще не знаю.

Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась — к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы.

Сами понимаете, итальянский чемпионат и российский — это небо и земля. Другие скорости, футбол, накал борьбы. Все другое. Менталитет, уровень жизни — все иначе. Надо перестраиваться.

Сейчас главное, что Миранчук проведет полноценные тренировочные сборы с командой. И тогда у него может появиться шанс, который он должен использовать», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».