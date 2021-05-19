Миранчук рассказал, останется ли в «Аталанте» на следующий сезон

Полузащитник «Аталанты»прокомментировал информацию о том, что он может перейти в

«Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы.

Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Потому что я спортсмен, футболист, у каждого это внутри.

Я понял, что здесь надо работать, терпеть и дальше все придет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, 100 процентов», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Ранее стало известно, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом».