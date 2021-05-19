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    Миранчук рассказал, останется ли в «Аталанте» на следующий сезон

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Зенит».

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    «Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы.

    Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Потому что я спортсмен, футболист, у каждого это внутри.

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    • Я понял, что здесь надо работать, терпеть и дальше все придет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, 100 процентов», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

    Ранее стало известно, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом».

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