«Химки» отреагировали на новость о возможной аренде Пиняева

Генеральный директор «Химок»прокомментировал информацию о том, что летом состав команды может пополнить нападающий «Чертаново»

Ранее сообщалось, что 16-летний Пиняев сначала подпишет контракт с «Барселоной», а потом перейдет на правах аренды в «Химки».

«Давайте не торопиться с этим вопросом, посмотрим, что будет происходить дальше.

Ничего конкретного я вам ответить не могу», — приводит слова Анохина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провел 30 матчей за «Чертаново» в чемпионате ФНЛ. В его активе два гола и пять результативных передач.

Ранее Пиняев дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».