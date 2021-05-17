ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон принес драматичную победу «Ливерпулю»«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем»
  • 13:58
    • Крыховяк и Рыбус вошли в состав сборной Польши на Евро-2020
  • 13:32
    • Источник: Витория на этой неделе подпишет контракт со «Спартаком»
  • 12:52
    • Тедеско: Хотел бы поблагодарить Зарему, она всегда помогала мне
  • 12:18
    • СМИ: Кононов вернется в «Арсенал»
  • 11:55
    • Семак: У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит
    Все новости спорта

    «Химки» отреагировали на новость о возможной аренде Пиняева

    Футбол Химки РПЛ Футбол России Чертаново ФНЛ Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что летом состав команды может пополнить нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    Ранее сообщалось, что 16-летний Пиняев сначала подпишет контракт с «Барселоной», а потом перейдет на правах аренды в «Химки».

    «Давайте не торопиться с этим вопросом, посмотрим, что будет происходить дальше.

    Ничего конкретного я вам ответить не могу», — приводит слова Анохина «Матч ТВ».

  • Пиняев: С утра созвонились с Месси, интересуется, что за суета
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Пиняев провел 30 матчей за «Чертаново» в чемпионате ФНЛ. В его активе два гола и пять результативных передач.

    Ранее Пиняев дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гренобль — ФК Париж
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры