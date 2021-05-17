«Химки» отреагировали на новость о возможной аренде Пиняева

Сергей Пиняев Фото: chertanovo-football.ru
Ранее сообщалось, что 16-летний Пиняев сначала подпишет контракт с «Барселоной», а потом перейдет на правах аренды в «Химки».
«Давайте не торопиться с этим вопросом, посмотрим, что будет происходить дальше.
Ничего конкретного я вам ответить не могу», — приводит слова Анохина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Пиняев провел 30 матчей за «Чертаново» в чемпионате ФНЛ. В его активе два гола и пять результативных передач.
Ранее Пиняев дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».