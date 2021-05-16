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    • «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» и поднялся в зону Лиги Европы
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    «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» и поднялся в зону Лиги Европы

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: счет 2:0, обзор голов

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    В 36 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    В концовке первой половины счет открыл Харри Кейн. На 62 минуте встречи второй гол «Шпор» забил Пьер Хейбьерг.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (45'), 2:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (62') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Джафет Танганга, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Мусса Сиссоко, 89'), Джовани Ло Чельсо (Гарри Уинкс, 69'), Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 82'), Гарри Кейн Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Ки-Яна Хувер, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Морган Гиббз-Уайт (Рубен Невеш, 73'), Vitinha (Виллиан Жозе, 63'), Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Фабиу Силва (Theodor Corbeanu, 82') Предупреждение: Джафет Танганга (86')

    После этой победы «Тоттенхэм» набрал 59 очков и вышел на 6 место в зоне Лиги Европы. «Вулверхэмптон» остается на 12 позиции с 45 баллами.

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