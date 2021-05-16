Стукалов: У меня футболист с температурой и на таблетках должен играть в такую жару?

Главный тренер «Уфы»прокомментировал победу над(2:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, что матч 30-го тура был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

«Мы выиграли и счастливы. Благодарен ребятам. Поздравляю всю республику, руководство клуба, болельщиков и пацанов, которые это сделали.

Перенос матча? Если на поле температура 40 градусов. У меня футболист с температурой и на таблетках должен выходить и играть в такую жару?

Почему матчи назначают на 2 часа дня? Почему не на 6 часов вечера? Мы приняли решение, что не можем подвергать угрозе здоровье футболистов.

Охарактеризовать "Уфу" в последних турах? Ярко», — сказал Стукалов в эфире «Матч ТВ».

«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.

Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.