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    Стукалов: У меня футболист с температурой и на таблетках должен играть в такую жару?

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 30-го тура РПЛ.

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    Напомним, что матч 30-го тура был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

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    • «Мы выиграли и счастливы. Благодарен ребятам. Поздравляю всю республику, руководство клуба, болельщиков и пацанов, которые это сделали.

    Перенос матча? Если на поле температура 40 градусов. У меня футболист с температурой и на таблетках должен выходить и играть в такую жару?

    Почему матчи назначают на 2 часа дня? Почему не на 6 часов вечера? Мы приняли решение, что не можем подвергать угрозе здоровье футболистов.

    Охарактеризовать "Уфу" в последних турах? Ярко», — сказал Стукалов в эфире «Матч ТВ».

    «Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.

    Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.

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