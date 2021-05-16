ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер ШмейхельКаспер на высоте. «Лестер» впервые в истории завоевал Кубок Англии
  • 14:08
    • СМИ: Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  • 13:50
    • Новичок РПЛ заинтересован в приглашении Кержакова
  • 13:33
    • «Вердер» отправил в отставку главного тренера
  • 13:10
    • Тикнизян с первых минут сыграет за ЦСКА против «Динамо»
  • 13:04
    • Соболев и Ларссон сыграют в атаке «Спартака» в матче с «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Ротор» огласили составы

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Ротор Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ротора» на матч 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Олег Шатов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Шатов

    Встреча пройдет в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щёткин.

    Запасные: Обухов, Кверквелия, Донцов, Песегов, Серченков, Медведь, Муллин, Щербин.

  • Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • Свежие расклады в борьбе за еврокубки перед финальным туром чемпионата России
  • 13/05/2021

    • С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Ахмат» Тедеско прощание со «Спартаком»?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Рубин» победит в результативном поединке?
  • «Рубин» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Лишит ли «Динамо» армейцев еврокубков?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монфис — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры