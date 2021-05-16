В матче заключительного 30 тура сезона РПЛ «Рубин» примет «Ротор» на «Ак Барс Арене». Игра состоится 16 мая в 14:00 по мск. «Рубин» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Чтобы гарантировать себе место в квалификации Лиги конференций, «Рубин» должен побеждать. У него 52 очка, но столько же баллов и у «Сочи». ЦСКА отстает на 2 пункта.

«Бордовые» Леонида Слуцкого показали хорошие результаты в последних турах чемпионата, если не считать поражения от «Краснодара» (0:1).

Команда с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Ростов» и «Урал». В недавних матчах у «Рубина» была победа над «Динамо» (2:0) и тульским «Арсеналом» (4:2).

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Что касается кадровых потерь, то Слуцкий не сможет рассчитывать на Мицуки Сайто и Хвичу Кварацхелию.

«Ротор»

У «Ротора» всего одна победа в пяти последних матчах. Команда занимает 15 место с 21 пунктом в активе. При этом у нее есть шанс зацепиться за возможность сохранить прописку — в одном пункте находится «Уфа», которая располагается в зоне плей-офф на выбывание.

«Ротор» в прошлых турах крупно уступил «Динамо» (0:3) и «Зениту» (0:6). Со счетом 0:2 коллектив проиграл ЦСКА, а также был слабее «Сочи» (1:2).

Единственную победу за весь весенний отрезок сезона «Ротор» одержал 1 мая, когда минимально победил «Ахмат» у себя дома.

«Ротор» проиграл 4 выездных матча подряд. Всего за 14 выездов у гостей две победы.

Прогноз и ставка

В сентябре коллектив Слуцкого выиграл на выезде 3:1. Сейчас иму нужно обязательно набирать 3 пункта. Учитывая последние результаты «Бордовых», это очень вероятный исход.

Так же думают и букмекеры: 1.35 на победу «Рубина», 5.00 на ничью и 10.5 на победу «Ротора».

Ждем результативный матч. Первый гол раскроет игру. Судя по всему первым пропустит «Ротор», которому забивали больше гола в 4 из 5 встреч. В таком случае гостям уже нечего будет терять. Они пойдут вперед. При таком раскладе победить должен «Рубин», а тотал матча будет больше 2.5 (коэфф. 2.08).