Примера. Победы «Реала» и «Атлетико», «Барселона» выпала из титульной гонки

В воскресенье, 16 мая, в испанской Примере прошли матчи предпоследнего 37-го тура.

«Атлетико» М — «Осасуна» 2:1

Мадридский «Атлетико» на своем поле взял верх над «Осасуной» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 75-й минуте открыли гости. Прошла подача с левого фланга на Анте Будимира, который головой пробил по рамке соперника, и Облак уже за линией ворот отразил сферу в сторону.

На 82-й минуте прошла атака хозяев через левый край. Последовала передача Фелиша на Ренана Лоди, который принял мяч в чужой штрафной, после чего послал сферу под перекладину, сравняв счет.

А спустя шесть минут с левого фланга Карраско выполнил прострел в центр штрафной «Осасуны». Мяч получил там Луис Суарес, который в касание переправил мяч в левый от себя угол.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Осасуна 2:1 Голы: 0:1 Анте Будимир (75'), 1:1 Ренан Лоди (82'), 2:1 Луис Суарес (88') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 66'), Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Жоау Фелиш, 66'), Маркос Льоренте (Эктор Эррера, 80'), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 90'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 80'), Янник Карраско Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Хонас Рамальо, Хонатан Родригес (Роберто Торрес, 65'), Дарко Брашанац (Эсекьель Авила, 90'), Энрике Барха (Лукас Торро, 77'), Хон Монкайола, Анте Будимир (Энрик Гальего, 77') Предупреждения: Анте Будимир (76'), Дарко Брашанац (84'), Луис Суарес (89')

«Атлетико» с 83 очками удерживает лидерство в таблице Примеры. «Осасуна» с 44 очками на 11-м месте.

«Вильярреал» — «Севилья» 4:0

В матче 37 тура испанской Примеры «Вильярреал» не оставил шансов «Севилье», победив у себя дома 4:0.

Хет-триком отметился форвард «Желтых» Карлос Бакка. Еще гол забил Херард Морено.

Отметим, что на 53 минуте «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления Диего Карлоса.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Севилья 4:0 Голы: 1:0 Карлос Бакка (34'), 2:0 Карлос Бакка (47'), 3:0 Херар Морено (66'), 4:0 Карлос Бакка (79') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Рамиро Фунес Мори, Альберто Морено (Коста Хауме, 82'), Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 82'), Ману Тригерос, Мойсес Гомес, Йереми Пино (Даниэль Раба, 67'), Херар Морено (Алехандро Баэна, 81'), Карлос Бакка (Фер Ниньо, 81') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 69'), Алехандро Гомес (Неманья Гудель, 58'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 78'), Сусо (Оскар Родригес, 69'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 58') Предупреждения: Диего Карлос (29'), Маркос Акунья (51'), Диего Карлос (52')

«Севилья» все равно остается в зоне Лиги чемпионов. У нее 74 очка. «Вильярреал» на 7 месте в таблице Примеры с 58 баллами на счету.

«Валенсия» — «Эйбар» 4:1

В другом матче «Валенсия» дома разгромила «Эйбар» — 4:1.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.

В составе «летучих мышей» по два гола забили португальский нападающий Гонсалу Гедеш (3-я и 49-я минуты) и полузащитник Карлос Солер (19 и 30).

У «Эйбара» отличился форвард Бриан Хиль (39).

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Эйбар 4:1 Голы: 1:0 Гонсалу Гуэдеш (3'), 2:0 Карлос Солер (19'), 3:0 Карлос Солер (30'), 3:1 Бриан Хиль (38'), 4:1 Гонсалу Гуэдеш (49') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа (Кристиано Пиччини, 69'), Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби (Эльяким Мангала, 85'), Хосе Гайя, Уго Гильямон, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Даниэль Васс (Урош Рачич, 68'), Ли Кан Ин (Ману Вальехо, 80'), Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро, 80') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Роберто Корреа (Алехандро Посо, 68'), Анайц Арбилья, Эдуардо Экспозито (Папе Диоп, 68'), Ресио Хосе, Кевин Родригеш (Бриан Хиль, 36'), Мигель Атьенса (Алейш Гарсия, 77'), Йосинори Муто (Серхи Энрич, 36'), Энрике Гарсия

«Валенсия» с 39 очками расположилась на 14-м месте.

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 4:1

«Реал Сосьедад» на своем поле разгромил ведущий борьбу за выживание «Вальядолид» — 4:1.

В составе победителей дубль оформил шведский форвард Александер Исак, по голу и ассисту записали на свой счет Давид Сильва и Аднан Янузай.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Вальядолид 4:1 Голы: 1:0 Александер Исак (6'), 2:0 Александер Исак (16'), 3:0 Давид Сильва (28'), 4:0 Аднан Янузай (пенальти) (35'), 4:1 Маркос де Соуза (82') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль (Хосеба Сальдуа, 67'), Робен Ле Норман, Асьер Ильярраменди (Мартин Субименди, 11'), Андер Гевара, Давид Сильва (Роберто Лопес, 61'), Микель Оярсабаль, Аднан Янузай (Хон Баутиста, 60'), Александер Исак (Порту Кристиан, 46') Вальядолид: Хорди Масип, Луис Перес (Шош-Зальман Вайссман, 27'), Санчес Хавьер, Хоакин Фернандес, Лукас Оласа, Кике Перес, Оскар Плано, Пабло Эрвияс, Рубен Алькарас (Тони Вилья, 53'), Жоау Филипе (Мичел Эрреро, 52'), Кенан Кодро (Маркос де Соуза, 53') Предупреждения: Лукас Оласа (34'), Рубен Алькарас (45'), Кике Перес (57'), Аднан Янузай (59'), Хон Баутиста (63'), Маркос де Соуза (66') Удаление: Роберто (61')

Клуб легендарного бразильца Роналдо остался на предпоследнем месте, а в 38 туре ему придется принимать Атлетико.

«Кадис» — «Эльче» 1:3

В матче 37-го тура «Эльче» на выезде дожал «Кадис», сохранив свои шансы на выживание — 3:1.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Эльче 1:3 Голы: 1:0 Хосе Мари (пенальти) (15'), 1:1 Пере Милья (58'), 1:2 Диего Гонсалес (64'), 1:3 Фидель Чавес (88') Кадис: Давид Хиль, Fali, Marcos Mauro, Альфонсо Эспино (Хайро, 61'), Алехандро Мартин, Йенс Йонссон (Педро Алькала, 62'), Хосе Мари (Рубен Собрино, 72'), Иван Алехо (Аугусто Фернандес, 73'), Филип Малбашич, Энтони Лосано, Иван Шапоньич (Альваро Негредо, 72') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Гонсало Верду, Фидель Чавес, Антонио Барраган, Оменук Мфулю (Иван Марконе, 77'), Рауль Гутьеррес, Хосан (Cifu, 77'), Pablo Piatti (Гидо Каррильо, 59'), Лукас Бое (Элибельтон Паласиос, 84'), Пере Милья Предупреждения: Гонсало Верду (15'), Хосан (53'), Иван Алехо (66'), Фидель Чавес (73'), Диего Гонсалес (76'), Энтони Лосано (90'), Fali (90')

У «Эльче» с «Уэской» по 33 очка, однако у команды Фран Эскрибы хуже результаты личных встреч.

«Хетафе» — «Леванте» 2:1

«Хетафе» сохранил прописку в Примере, одержав домашнюю победу над «Леванте» — 2:1.

Голы забили Карлес Аленья и Такефуса Кубо. За левантийцев отличился Гонсало Мелеро.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Леванте 2:1 Голы: 1:0 Карлос Аленья (13'), 1:1 Гонсало Мелеро (30'), 2:1 Такэфуса Кубо (84') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Матиас Оливера, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 75'), Давид Тимор, Карлос Аленья (Хуан Эрнандес, 75'), Марк Кукурелья (Такэфуса Кубо, 75'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Анхель Родригес (Хайме Мата, 25'), Энес Унал (Аллан Ньом, 56') Леванте: Дани Карденас, Робер, Рубен Везу (Оскар Дуарте, 46'), Карлос Клерк, Коке Морено (Хорхе Мирамон, 84'), Хосе Моралес Луис (Giorgi Kochorashvili, 71'), Микаэль Мальса, Хорхе де Фрутос, Гонсало Мелеро, Даниэль Гомес (Серхио Леон, 64'), Alejandro Cantero (Рохер, 64') Предупреждения: Мауро Арамбарри (82'), Такэфуса Кубо (85'), Juan Iglesias (86'), Давид Сория (90'), Хуан Эрнандес (90') Удаление: Давид Тимор (90')

С 37 очками «Хетафе» поднялся на 17-е место, у «Леванте» 40 очков и 14 место.

«Бетис» — «Уэска» 1:0

«Бетис» на своем поле одолел «Уэску» благодаря голу Борхи Иглесиаса с пенальти во втором тайме.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Уэска 1:0 Гол: 1:0 Борха Иглесиас (пенальти) (57') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Виктор Руис, Эмерсон, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Серхио Каналес (Андрес Гуардадо, 83'), Хоакин (Диего Лайнес, 59'), Родригес Гидо, Родриго Эрнандес (Кристиан Тельо, 72'), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон, 83') Уэска: Альваро Фернандес, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас (Педро Москера, 80'), Денис Вавро (Гастон Сильва, 7'), Пабло Маффео (Педро Лопес, 61'), Давид Феррейро, Хавьер Галан (Серхио Гомес, 61'), Микель Рико (Даниэль Эскрих, 62'), Хайме Сеоане, Сандро Рамирес, Рафаэль Мир Висенте Предупреждения: Микель Рико (17'), Хавьер Галан (28'), Димитриос Сиовас (59'), Сандро Рамирес (68'), Давид Феррейро (86'), Диего Лайнес (88') Удаление: Даниэль Эскрих (90')

«Барселона» — «Сельта» 1:2

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Сельты» со счетом 1:2.

Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Бускетс из глубины сделал длинный заброс за спины защитникам, Лионель Месси набежал и головой переправил мяч в дальний угол.

Спустя десять минут контратака прошла у «Сельты». Аспас совершил рывок по левому флангу и сделал пас к штрафной, Мина принял мяч и из-под Пике пробил в нижний угол ворот. Тер Штеген взглядом проводил мяч.

А на 83-й минуте «Барса» осталась вдесятером. Клеман Лангле получил вторую желтую карточку за жёсткий фол неподалёку боковой линии.

На 89-й минуте «Сельта» вышла вперед. Подача Солари в каркас угодила, но на отскок среагировал Санти Мина и ногой вколотил мяч в ворота от линии вратарской.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Сельта 1:2 Голы: 1:0 Лионель Месси (28'), 1:1 Сантьяго Мина (38'), 1:2 Сантьяго Мина (89') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Серджино Дест, 64'), Рональд Араухо, Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Усман Дембеле (Франсиску Тринкан, 70'), Педри (Рики Пуч, 46'), Жорди Альба, Илаш Мориба (Миралем Пьянич, 86'), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 70'), Лионель Месси Сельта: Иван Вильяр, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Кевин Васкес, Carlos Dominguez, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо (Hugo Sotelo, 90'), Нолито (Аугусто Солари, 69'), Брайс Мендес, Яго Аспас (Мигель Баэса, 78'), Сантьяго Мина Предупреждения: Carlos Dominguez (51'), Рики Пуч (56'), Клеман Лангле (73'), Клеман Лангле (83')

«Барселона» с 76 очками осталась на 3-м месте и лишилась шансов обогнать лидирующий «Атлетико» (83). У «Сельты» 53 очка и 8 место в таблице Примеры.

«Атлетик» Б — «Реал Мадрид» 0:1

Мадридский «Реал» в выездном матче 37-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

Гости открыли счет на 68-й минуте — розыгрыш углового дал результат. Не смогли баски выбить мяч из штрафной, у Каземиро вместо удара получился прострел на дальнюю штангу, где удачный рикошет от ноги Начо привёл к взятию ворот.

На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Рауль Гарсия в борьбе сыграл казалось чисто, но судья нашёл к чему придраться, показав вторую жёлтую карточку.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Начо Фернандес (68') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Рауль Гарсия, 65'), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия (Микель Весга, 65'), Унай Венседор (Ибай Гомес, 73'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 65'), Ойан Сансет (Унаи Лопес, 72') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 59'), Родриго (Эден Азар, 77') Предупреждения: Алехандро Беренгер (14'), Рауль Гарсия (79'), Иньиго Мартинес (80'), Начо Фернандес (82'), Федерико Вальверде (90') Удаление: Рауль Гарсия (89')

После 37-го тура «Реал» набрал 81 очко идет вторым в таблице Примеры, на 2 балла отставая от «Атлетико». «Атлетик» с 46 очками на 10-м месте.

«Алавес» — «Гранада» 4:2

«Алавес» выиграл свой домашний матч с «Гранадой» и сохранили прописку в Примере.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Гранада 4:2 Голы: 1:0 Пере Понс (8'), 2:0 Рубен Дуарте (21'), 2:1 Хорхе Молина (31'), 2:2 Антонио Пуэртас (63'), 3:2 Хоселу (66'), 4:2 Луис Риоха (72') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия (Чимо Наварро, 90'), Флорьян Лежён, Родриго Батталья, Томас Пина (Борха Сайнс, 90'), Луис Риоха (Факундо Пельистри, 73'), Пере Понс, Лукас Перес (Мануэль Гарсия, 85'), Хоселу (Йон Гвидетти, 90') Гранада: Аарон Эскандель, Димитри Фулкье, Неуэн Перес (Херман Санчес, 46'), Кини Марин, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Федерико Вико, 41'), Луис Суарес, Ян Брис Этеки (Кина, 84'), Адриан Марин (Антонио Пуэртас, 46'), Альберто Соро (Дарвин Мачис, 57'), Хорхе Молина Предупреждения: Неуэн Перес (20'), Ян Брис Этеки (30'), Домингуш Дуарте (45'), Кини Марин (47'), Мануэль Гарсия (90'), Йон Гвидетти (90')

«Алавес» с 38 очками поднялся на 15-е место, у «Гранады» 45 очков и 10 место.