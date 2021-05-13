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    Руководитель «Оренбурга»: Все так взъелись на нас, что забыли про «Тамбов», который скоро уйдет в небесную лигу

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    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал решение РФС о недопуске клуба в РПЛ.

    Василий Столыпин
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    Василий Столыпин

    «Оренбург», который гарантировал себе второе место в ФНЛ, не смог получить лицензию РФС, как и «Алания», которая находится на четвертом месте.

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    • Ранее сообщалось, что «Оренбург» будет жаловаться в CAS, если РФС отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для РПЛ.

    «В последнее время все так на "Оренбург" взъелись, что забыли, как там клубы РПЛ поживают. Не забывайте, что там "Тамбов" скоро сыграет свою последнюю игру в истории и уйдет в небесную лигу. Туда, к "Амкару", "Тосно", "Кубани". Об этом почему никто не говорит?

    Им же вот сделали исключение, допустили их до РПЛ в прошлом сезоне. А там кино — собрали пацанов, дали 12-13 тысяч зарплату, а те скачут. Вот где надо смотреть, вот о чем надо говорить.

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    • Видимо, тогда решили дать слабину в РФС, а на нас теперь надо отыграться: "Теперь мы такие строгие, не дадим пройти". Ну так же нельзя!», — приводит слова Столыпина Sport24.

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