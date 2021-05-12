ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золотоЛа Лига: расклады в борьбе за чемпионство
  • 10:14
    • В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака»
  • 07:00
    • «Спортинг» стал чемпионом Португалии в 19 раз
  • 00:57
    • «Барселона» потеряла очки с «Леванте» и упустила шанс выйти в лидеры
  • 23:47
    • «Наполи» забил пять мячей «Удинезе»
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
    Все новости спорта

    «Оренбург» будет жаловаться в CAS, если РФС отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для РПЛ

    Футбол Оренбург ФНЛ Футбол России РПЛ РФС Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как будет действовать клуб, если РФС отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ.

    Дмитрий Андреев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Андреев

    «Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS [Спортивный арбитражный суд]. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний.

    Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в РПЛ. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, серебряный матч у "Нижнего Новгорода", кровью и потом заслужила право играть в РПЛ.

  • «Крылья», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ
  • Читайте по теме

    • Кому-то это выгодно [говорить о несоответствии стадиона критериям]. Показывают наши поливальные машины из 2016 года, хотя мы давно уже установили систему полива. Говорят о разбитых раздевалках, но это же неправда, послушайте игроков и тренеров, которые у нас были.

    Журналисты говорят о некомфортных условиях работы прессы — уже второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами, большой микст-зоной, питанием и так далее.

    Помимо этого выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная картинка трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не "Краснодар" и не арена "Открытие", но мы двигаемся вперед, развиваемся», — приводит слова Андреева ТАСС.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и «Крылья Советов» «засушат» финал Кубка России?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «Челси» обыграть «Арсенал»?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Как Россия начнет Евротур в Праге?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры