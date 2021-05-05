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    «Крылья», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ

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    Самарские «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и владикавказская «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

    «Оренбуг»
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    «Оренбуг»

    «В среду, 5 мая, состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I.

    Футбольные клубы "Арсенал" (Тула), "Ротор" (Волгоград), "Уфа" (Республика Башкортостан), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) получили лицензии.

    "Крылья Советов" (Самара), "Оренбург" (Оренбург), "Торпедо Москва", "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Алания" (Владикавказ), "Балтика" (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ.

    Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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