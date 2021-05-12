Медиадиректор «Спартака»: Я скоро вернусь

Директор московского «Спартака» по связям с общественностьюдал первый комментарий после избиения.

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков "Спартака" и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводит слова Фетисова телеграм-канал «Дай ударитЬ».

Ранее стало известно, что в Москве задержали человека, избившего Фетисова.

Напомним, 9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное отделение.