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    Медиадиректор «Спартака»: Я скоро вернусь

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    Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.

    Антон Фетисов
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    Антон Фетисов

    «Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков "Спартака" и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводит слова Фетисова телеграм-канал «Дай ударитЬ».

    Ранее стало известно, что в Москве задержали человека, избившего Фетисова.

    Напомним, 9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное отделение.

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