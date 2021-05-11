«МЮ» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Англииодержал выездную победу надсо счетом 2:1.

На 11-й минуте матча «Лисы» провели быструю атаку, Тилеманс с правого края вырезал подачу на дальний угол вратарской «МЮ», Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.

Спустя четыре минуты хозяева отыгрались. Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную — Гринвуд обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.

А на 66-й минуте Олбрайтон выполнил подачу с углового, Чаглар Сёюнджю во вратарской «МЮ» опередил Матича и головой пробил под перекладину.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Лестер 1:2 Голы: 0:1 Люк Томас (10'), 1:1 Мэйсон Гринвуд (15'), 1:2 Чаглар Сёюнджю (66') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Алекс Теллес, Брендон Уильямс, Аксель Туанзебе, Хуан Мата, Amad (Бруну Фернандеш, 78'), Неманья Матич, Донни ван де Бек, Anthony Elanga (Маркус Рашфорд, 66'), Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 66') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Джеймс Мэддисон, 65'), Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди (Хамза Чодури, 80'), Келечи Ихеаначо

«Лестер» набрал 66 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» — второй с 70 очками.

Даже игра в запасе не позволит им догнать «Манчестер Сити», который в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Таким образом, «горожане» досрочно становятся чемпионами Англии. «Манчестер Сити» побеждает в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.