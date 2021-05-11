ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
  • 21:10
    • Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту
  • 17:53
    • Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме
  • 13:35
    • Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020
  • 16:49
    • СМИ: Месси склоняется к продлению контракта с «Барселоной»
    Все новости спорта

    «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии

    «МЮ» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 11-й минуте матча «Лисы» провели быструю атаку, Тилеманс с правого края вырезал подачу на дальний угол вратарской «МЮ», Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.

    Спустя четыре минуты хозяева отыгрались. Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную — Гринвуд обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.

    А на 66-й минуте Олбрайтон выполнил подачу с углового, Чаглар Сёюнджю во вратарской «МЮ» опередил Матича и головой пробил под перекладину.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Лестер 1:2
    Голы: 0:1 Люк Томас (10'), 1:1 Мэйсон Гринвуд (15'), 1:2 Чаглар Сёюнджю (66') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Алекс Теллес, Брендон Уильямс, Аксель Туанзебе, Хуан Мата, Amad (Бруну Фернандеш, 78'), Неманья Матич, Донни ван де Бек, Anthony Elanga (Маркус Рашфорд, 66'), Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 66') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Джеймс Мэддисон, 65'), Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди (Хамза Чодури, 80'), Келечи Ихеаначо

    «Лестер» набрал 66 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» — второй с 70 очками.

    Даже игра в запасе не позволит им догнать «Манчестер Сити», который в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2020/2021.

    Таким образом, «горожане» досрочно становятся чемпионами Англии. «Манчестер Сити» побеждает в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» снова потеряет очки?
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Звонарева взять хотя бы сет в матче с Квитовой?
  • Звонарева — Квитова. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как завершится вторая подряд игра «Атланты» и «Вашингтона»?
  • «Атланта» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Брэди — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры