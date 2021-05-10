Итальянский журналист: Витория в «Спартаке» — это как Сарри в «Роме»

Итальянский журналистпоставил под сомнение достоверность информации о том, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец

«Про то, что Моуринью с нового сезона возглавит "Рому", до официально объявления никто не знал. Почти все поверили, что главным тренером команды станет Сарри, поскольку об этом много писали в прессе.

СМИ уже начали обсуждать, какие трансферы сделает "Рома" для Сарри, ну а потом оказалось, что придет не Сарри, а Моуринью. Все это лишний раз подтверждает, что такие слухи — всегда только слухи. И часто они оказываются бредом, как я уже говорил.

Если клубы не хотят, чтобы общественность что-то обсуждала заранее, то договариваются с тренерами в тишине, как "Рома" с Моуринью», — приводит слова Браги Евро-Футбол.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду в конце сезона.