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    Итальянский журналист: Витория в «Спартаке» — это как Сарри в «Роме»

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    Итальянский журналист Микаэль Брага поставил под сомнение достоверность информации о том, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Про то, что Моуринью с нового сезона возглавит "Рому", до официально объявления никто не знал. Почти все поверили, что главным тренером команды станет Сарри, поскольку об этом много писали в прессе.

    СМИ уже начали обсуждать, какие трансферы сделает "Рома" для Сарри, ну а потом оказалось, что придет не Сарри, а Моуринью. Все это лишний раз подтверждает, что такие слухи — всегда только слухи. И часто они оказываются бредом, как я уже говорил.

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    • Если клубы не хотят, чтобы общественность что-то обсуждала заранее, то договариваются с тренерами в тишине, как "Рома" с Моуринью», — приводит слова Браги Евро-Футбол.

    Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду в конце сезона.

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