СМИ: Витория подыскивает жилье в Москве

«Спартак» достиг договоренности с экс-тренером «Бенфики» утверждает «Матч ТВ».

По информации издания, португальский специалист уже подыскивает жилье в Москве для своей семьи.

Кроме того, он вместе со своим будущим штабом изучает состав команды и знакомится с клубной инфраструктурой, в частности, тренировочной базой в Тушине.

Руй Витория дважды подряд становился чемпионом Португалии с «Бенфикой» (2015/16 и 2016/17), а также завоевывал Кубок (2016/17) и Суперкубок страны (2016 и 2017).

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду в конце сезона.