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    СМИ: Витория подыскивает жилье в Москве

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    «Спартак» достиг договоренности с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией, утверждает «Матч ТВ».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    По информации издания, португальский специалист уже подыскивает жилье в Москве для своей семьи.

    Кроме того, он вместе со своим будущим штабом изучает состав команды и знакомится с клубной инфраструктурой, в частности, тренировочной базой в Тушине.

    Руй Витория дважды подряд становился чемпионом Португалии с «Бенфикой» (2015/16 и 2016/17), а также завоевывал Кубок (2016/17) и Суперкубок страны (2016 и 2017).

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