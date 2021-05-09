Онопко: Когда Дзагоев в порядке, ЦСКА — другая команда

Бывший тренер ЦСКАвысказал мнение о победе команды над(3:1) в матче 29-го тура чемпионата РПЛ.

«Сейчас модно кусать ЦСКА по любому поводу. Я с первого дня видел у Эджуке большой потенциал. Скорость, обводка, удар — все при нем.

А сейчас он еще, похоже, стал понимать, чего от него ждут, начал чаще расставаться с мячом, неожиданнее открываться. И наверняка еще будет прибавлять.

Когда Алан Дзагоев в порядке, ЦСКА — другая команда. Он настоящий лидер и на поле, и в раздевалке. Помнится, в "Спартаке" таким был Андрей Пятницкий.

Победа ЦСКА — это выход из кризиса? Скорее первый шаг в этом направлении нового тренера и клуба, который спешат списать в середняка.

Но я верю, что армейцам по силам, оттолкнувшись от этой игры, пойти дальше и бороться за самые высокие титулы», — сказал Онопко «Спорт-Экспрессу».