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    Гвардиола: Изо всех сил постараемся навязать свою игру парижанам

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    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «ПСЖ — выдающаяся команда, все это знают. Они способны делать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делали на поле в предыдущую среду. В то же время мы знаем, как здорово можем играть сами. Завтра футболисты "Ман Сити" снова должны выйти на поле и сыграть так, как мы умеем. Это не трудно.

    Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо.

    Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру парижанам. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Игра состоится 4 мая в Манчестере. Начало в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Ман Сити» выиграл со счетом 2:1.

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