Червиченко сравнил «Зенит» с «Барселоной»: Прямо золотом расписались на лбу у «Локомотива»

Бывший владелец «Спартака»поделился мнением о чемпионском титуле

«Зенит» гарантировал себе первое место в текущем чемпионате России после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1).

«Локомотив, конечно, старался. Просто "Зенит" на этот раз выглядел, как "Барселона". Я, конечно, думал, что "Зенит" выиграет, но мне казалось, что это будет очень суровая борьба: 2:1, 3:2… Но, что 6:1, предположить было никак нельзя. А могло, кстати, и семь мячей в воротах "Локомотива" побывать, если бы не жадность Сутормина.

Этот матч — очень яркий штрих к чемпионству "Зенита". Можно сказать, что прямо золотом расписались на лбу у "Локомотива".

Сомнения по поводу первого гола? Я думаю, что Дзюба просто слишком фактурный. То, что он небольшое движение рукой сделал, это было на инстинкте. С таким же успехом, если бы этот мяч не засчитали, то тогда бы в следующем моменте Крыховяку надо было бы красную давать. Я думаю, что все по игре. Я стопроцентного нарушения не увидел. И Карасев не свистнул, и VAR еще подтвердил его решение.

Думаю, что в этом сезоне "Зенит" меньше всех пользовался судейской благосклонностью. Я, честно говоря, скандалов каких-то не помню, в отличие, например, от "Спартака" и "Локомотива". Да, их не "убивали", но и нельзя сказать, что где-то явно помогли», — приводит слова Червиченко Rusfootball.