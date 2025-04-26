Байер — Аугсбург: ставка за 2.05 и прогноз на Бундеслигу

Байер
Аугсбург
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» еще де-юре сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 30 матчах.
Байер — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли обыграть «Санкт-Паули» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Унионом» (0:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Хайденхайм» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фармацевты» в последнее время не блещут стабильностью. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Матчи с «Аугусбургом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «фуггеров» команда обыграла в 3 последних очных поединках.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Аугсбург» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда лишь 33 мяча в 30 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Фуггеры» расписали мировую с «Айнтрахтом» (0:0).
До того команда с натугой одолела «Бохум» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился логичной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фуггеры» довольно ершисты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Аугсбург» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 40 мячей в 30 матчах чемпионата.
К слову, «фуггеры» уже 2 года не могут обыграть «фармацевтов». Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фуггеры» вполне способны найти свой шанс в контригре.
Статистика для ставок
- «Фуггеры» не проигрывали в 2 своих последних матчах
- «Аугсбург» уступил «Байеру» в 3 последних очных поединках
- «Фармацевты» в среднем забивают чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Байер» еще сражается за Серебряную салатницу, и наверняка проведет встречу максимально активно.
«Фуггеры» имеют проблемы с реализацией, к тому же уступили «Байеру» в трех последних очных встречах.
Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00