ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише Леонид Вайсфельд «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина Артем ДзюбаАкадемия «Спартака» работает вхолостую? Как выглядит сборная воспитанников красно-белых
    Все новости спорта

    «Байер» уверенно одолеет «фуггеров»

    Байер — Аугсбург: ставка за 2.05 и прогноз на Бундеслигу

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» еще де-юре сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 30 матчах.

    Байер — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли обыграть «Санкт-Паули» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Унионом» (0:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Хайденхайм» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фармацевты» в последнее время не блещут стабильностью. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Матчи с «Аугусбургом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «фуггеров» команда обыграла в 3 последних очных поединках.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аугсбург» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда лишь 33 мяча в 30 поединках Бундеслиги.

  • Ждём финал ПСЖ — «Барселона». Расклады перед полуфиналами Лиги чемпионов
  • Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
  • 23/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Фуггеры» расписали мировую с «Айнтрахтом» (0:0).

    До того команда с натугой одолела «Бохум» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился логичной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фуггеры» довольно ершисты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Аугсбург» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 40 мячей в 30 матчах чемпионата.

    К слову, «фуггеры» уже 2 года не могут обыграть «фармацевтов». Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фуггеры» вполне способны найти свой шанс в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Фуггеры» не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • «Аугсбург» уступил «Байеру» в 3 последних очных поединках

    • «Фармацевты» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Байер» еще сражается за Серебряную салатницу, и наверняка проведет встречу максимально активно.

    «Фуггеры» имеют проблемы с реализацией, к тому же уступили «Байеру» в трех последних очных встречах.

    Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Байер — Аугсбург?

    Матч Байер — Аугсбург состоится 26 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Байер — Аугсбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Байера» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Байер — Аугсбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Байера» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Байер — Аугсбург?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Байер — Аугсбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Худжанд — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Барс — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Радукану — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Путинцева — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Боржеш — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Кванджу
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Валвейк — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пегула — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Байер — Аугсбург: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 26.04.202516:30. «Байер» уверенно одолеет «фуггеров»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры