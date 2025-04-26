Байер — Аугсбург: ставка за 2.05 и прогноз на Бундеслигу

26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» еще де-юре сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли обыграть «Санкт-Паули» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Унионом» (0:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Хайденхайм» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» в последнее время не блещут стабильностью. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Матчи с «Аугусбургом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «фуггеров» команда обыграла в 3 последних очных поединках.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда лишь 33 мяча в 30 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Фуггеры» расписали мировую с «Айнтрахтом» (0:0).

До того команда с натугой одолела «Бохум» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился логичной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» довольно ершисты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Аугсбург» имеет огромные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 40 мячей в 30 матчах чемпионата.

К слову, «фуггеры» уже 2 года не могут обыграть «фармацевтов». Зато в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фуггеры» вполне способны найти свой шанс в контригре.

Статистика для ставок

«Фуггеры» не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Аугсбург» уступил «Байеру» в 3 последних очных поединках

«Фармацевты» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Байер» еще сражается за Серебряную салатницу, и наверняка проведет встречу максимально активно.

«Фуггеры» имеют проблемы с реализацией, к тому же уступили «Байеру» в трех последних очных встречах.

Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00