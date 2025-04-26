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    «Сороки» уничтожат соперника?!

    Ньюкасл — Ипсвич: прогноз ставок на АПЛ 26 апреля

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ипсвич»
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    Александр Исак — нападающий «Ньюкасла»
    «Ньюкасл» примет «Ипсвич» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Ньюкасл

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    •  Ньюкасл 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: Команда замыкает 5-ку лидеров в таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков за 33 тура. «Ньюкасл» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

    На своем поле «сороки» также выступают довольно удачно, занимая по этому показателю также 5-ю строчку в лиге. «Ньюкасл» набрал 32 очка из 48-и возможных дома.

    Ньюкасл — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда крупно проиграла «Астон Вилле» со счетом 1:4, провалив игру во 2-м тайме. До этого «Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).

    В последних 5-и встречах в АПЛ «сороки» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок «Ньюкасл» также одолел «Манчестер Юнайтед» (4:1), «Лестер» (3:0) и «Брентфорд» (2:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Свен Ботман, Льюис Холл и Джамаль Ласкеллес (у всех — травмы).

    Состояние команды: Главная задача «Ньюкасла» на остаток сезона в АПЛ — сохранить место в Лиге чемпионов по итогам чемпионата. Сейчас «сорокам» наступает на пятки «Челси» и «Астон Вилла».

    У «Ньюкасла» есть отличный форвард, который стабильно отличается результативными действиями. Александр Исак забил 21 гол и сделал 6 ассистов, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Команда располагается на 18-й позиции в Премьер-лиге, набрав 21 очко за 33 тура. «Ипсвич» находится в зоне вылета, команда на грани вылета из АПЛ.

    В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая также 18-е место в лиге по этому показателю. «Ипсвич» набрал 14 очков из 48-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ команда крупно проиграла «Арсеналу» со счетом 0:4, а матчем ранее «Ипсвич» сыграл вничью с «Челси» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

    В прошедших 5-и встречах в АПЛ команда обыграла только «Борнмут» (2:1), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Ипсвич» уступил «Вулверхэмптону» (1:2) и «Ноттингем Форест» (2:4).

    Не сыграют: Лейф Дэвис (красная карточка), Вес Бернс, Омари Хатчинсон, Ариянет Мурич, Чидезе Огбене, Калвин Филлипс, Джейден Филоген-Биденс, Сэмми Шмодикс (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Ипсвич» выступает не лучшим образом, команда будто не верит в то, что может выбраться из зоны вылета, а шансов действительно очень мало.

    К тому же, у «Ипсвича» ужасная оборона, команда пропустила 71 мяч за 33 матча при 33-х забитых. Это не самые лучшие показатели.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в АПЛ «Ньюкасл» выиграл 4 раза

    • В последних 5-и матчах «Ипсвич» выиграл только 1 раз

    • «Ньюкасл» трижды обыгрывал «Ипсвич» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасл» — 1.19, победа «Ипсвич» — 15.00, ничья — за 6.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.90 соответственно.

    Прогноз: «Ньюкасл» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.15.

    Прогноз: «Ньюкасл» забьет много голов, команда уверенно выступает на своем поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасла» 2.5 больше за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ньюкасл — Ипсвич?

    Матч Ньюкасл — Ипсвич состоится 26 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ньюкасл — Ипсвич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ньюкасл — Ипсвич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Ипсвич?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ньюкасл — Ипсвич?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасл» — 1.19, победа «Ипсвич» — 15.00, ничья — за 6.80.

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