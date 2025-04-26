Ньюкасл — Ипсвич: прогноз ставок на АПЛ 26 апреля

«Ньюкасл» примет «Ипсвич» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: Команда замыкает 5-ку лидеров в таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков за 33 тура. «Ньюкасл» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

На своем поле «сороки» также выступают довольно удачно, занимая по этому показателю также 5-ю строчку в лиге. «Ньюкасл» набрал 32 очка из 48-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда крупно проиграла «Астон Вилле» со счетом 1:4, провалив игру во 2-м тайме. До этого «Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).

В последних 5-и встречах в АПЛ «сороки» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок «Ньюкасл» также одолел «Манчестер Юнайтед» (4:1), «Лестер» (3:0) и «Брентфорд» (2:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Свен Ботман, Льюис Холл и Джамаль Ласкеллес (у всех — травмы).

Состояние команды: Главная задача «Ньюкасла» на остаток сезона в АПЛ — сохранить место в Лиге чемпионов по итогам чемпионата. Сейчас «сорокам» наступает на пятки «Челси» и «Астон Вилла».

У «Ньюкасла» есть отличный форвард, который стабильно отличается результативными действиями. Александр Исак забил 21 гол и сделал 6 ассистов, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Ипсвич»

Турнирное положение: Команда располагается на 18-й позиции в Премьер-лиге, набрав 21 очко за 33 тура. «Ипсвич» находится в зоне вылета, команда на грани вылета из АПЛ.

В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая также 18-е место в лиге по этому показателю. «Ипсвич» набрал 14 очков из 48-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ команда крупно проиграла «Арсеналу» со счетом 0:4, а матчем ранее «Ипсвич» сыграл вничью с «Челси» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

В прошедших 5-и встречах в АПЛ команда обыграла только «Борнмут» (2:1), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Ипсвич» уступил «Вулверхэмптону» (1:2) и «Ноттингем Форест» (2:4).

Не сыграют: Лейф Дэвис (красная карточка), Вес Бернс, Омари Хатчинсон, Ариянет Мурич, Чидезе Огбене, Калвин Филлипс, Джейден Филоген-Биденс, Сэмми Шмодикс (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Ипсвич» выступает не лучшим образом, команда будто не верит в то, что может выбраться из зоны вылета, а шансов действительно очень мало.

К тому же, у «Ипсвича» ужасная оборона, команда пропустила 71 мяч за 33 матча при 33-х забитых. Это не самые лучшие показатели.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в АПЛ «Ньюкасл» выиграл 4 раза

В последних 5-и матчах «Ипсвич» выиграл только 1 раз

«Ньюкасл» трижды обыгрывал «Ипсвич» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасл» — 1.19, победа «Ипсвич» — 15.00, ничья — за 6.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.90 соответственно.

Прогноз: «Ньюкасл» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.15.

Прогноз: «Ньюкасл» забьет много голов, команда уверенно выступает на своем поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасла» 2.5 больше за 1.80.