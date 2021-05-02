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    «Ростов» и «Тамбов» огласили составы

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Полоз
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    Дмитрий Полоз

    Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

    «Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

    Запасные: Сычев, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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