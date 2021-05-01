ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЧудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы
  • 18:08
    • «Краснодар» и «Сочи» объявили составы
  • 15:55
    • «Рубин» на своем поле одолел «Динамо»
  • 19:14
    • Гол Льоренте оставил «Атлетико» на вершине таблицы Примеры
  • 19:12
    • Влашич получил травму колена в матче с «Уфой»
  • 18:54
    • Панарин, Орлов и Капризов — лучшие российские хоккеисты НХЛ в апреле
    Все новости спорта

    Беленов: Ехали за победой и по тому, как матч складывался, могли победить ЦСКА

    Футбол Уфа ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился впечатлениями от игры 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

    Александр Беленов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Беленов

    Вратарь провел на поле всю игру, отразил восемь ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком матча.

    «Ехали за победой. По тому, как матч складывался, могли победить. Чуть испугались, может, как матч складывался. Если честно, рассчитывали на большое.

    Я для того и стою в воротах, чтобы помогать ребятам. Где-то они мне помогают. У нас еще два финала впереди. Будем настраиваться на победу.

    Все зависит от нас. В первую очередь, надо отталкиваться от себя, а потом смотреть в таблицу. Ситуация у нас непростая, но руки никто не опускает», — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер».

    «Уфа» с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал «Ротор», но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах.

    В следующем туре «Уфа» 8 мая примет «Зенит».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» на втором месте?
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Беневенто»?
  • «Милан» — «Беневенто». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сделает ли «Интер» предпоследний шаг к скудетто?
  • «Кротоне» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кротоне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Гранада — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  9.30
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры